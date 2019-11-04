Україна стане членом НАТО: Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН. Але зазначив, що для цього українська влада має провести низку реформи у сфері оборони й безпеки країни.

"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли декілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства, але просуне вас ближче до членства в НАТО", — наголосив генсек.

За його словами, навіть без членства в Альянсі Україна є його партнером, а той зі свого боку — прихильником сильної і потужної співпраці з країною. Тому "сірою зоною" між Росією і Європою її нібито не залишать.

Столтенберг також додав, що згоду на членство країни в НАТО союзники затвердили ще на Бухарестському саміті у 2008 році. Однак говорити про конкретну дату поки не доводиться, оскільки просування до членства в Альянсі залежить саме від темпу реформ у оборонній сфері.

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