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7 лютого • оновлено в 09:44
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"Україна стане членом НАТО": експерт пояснив нову програму співпраці

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Голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, яке значення для України матиме підписання національної програми співробітництва України з НАТО.

"В цілому, це демократизація, верховенство права, ринкова економіка, розвиток демократії. Тобто, ця програма це дуже багато складових, які реформують нашу державу. З Європейським Союзом у нас такої угоди немає. Це два паралельні шляхи, яким йде Україна в НАТО та ЄС. Я думаю, що набути членство в НАТО значно простіше. Країни Центральної Європи, наприклад, ставали членами НАТО, а потім вже членами ЄС", – заявив Джердж.

Він висловив впевненість у тому, що Україна стане членом НАТО.

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Теми
арешт Фірташа Пряма трансляція Підсумки
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Сергій Джердж
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