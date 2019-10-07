Україна стала токсичною для Трампа і виборів-2020 в США: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко прокоментував новини про те, що бізнесмени, яких пов'язують із Дональдом Трампом, намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" весною 2018 року.

Кравченко заявив, що небезпідставним є питання із приводу інвестицій, про які говорив Рік Перрі, але в Україні також існує і дуже приваблива ресурсна база. Він нагадав, що той самий Рік Перрі, про якого зараз пишуть американські ЗМІ, прибув на інавгурацію президента Зеленського. І нещодавні новини американських ЗМІ прояснюють можливі причини його візиту.

Україна стала дуже токсичною та дискредитованою у ситуації із внутрішніми виборами у США, і відносини між цими двома країнами затягують вузол навколо шиї Трампа. Американський президент поводитиметься тепер дуже обережно у питаннях, які стосуються України, додав Кравченко.

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