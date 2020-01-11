Україна серед топ-країн, які порушують інтелектуальну власність: адвокат

Адвокат Михайло Харін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що Україна знаходиться на другому місці у світі у переліку країн, які порушують інтелектуальну власність.

"Насправді останнім часом ситуація стала трошки кращою у цьому напрямку. Захисту інтелектуальної власності стали приділяти більше уваги. Що стосується торговельної марки, то тут треба затверджувати торгову марку, а що стосується авторських прав на твори, то тут треба звертатись до центрів надання адміністративних послуг, а також після розглядів заяви надається відповідний висновок про фіксацію вашого права. Проте є простіші способи фіксації авторського права шляхом запису твору на диск та відправлення його самому собі поштою, наприклад", - заявив експерт.

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