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11 січня • оновлено в 14:03
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Україна серед топ-країн, які порушують інтелектуальну власність: адвокат

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Адвокат Михайло Харін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що Україна знаходиться на другому місці у світі у переліку країн, які порушують інтелектуальну власність.

"Насправді останнім часом ситуація стала трошки кращою у цьому напрямку. Захисту інтелектуальної власності стали приділяти більше уваги. Що стосується торговельної марки, то тут треба затверджувати торгову марку, а що стосується авторських прав на твори, то тут треба звертатись до центрів надання адміністративних послуг, а також після розглядів заяви надається відповідний висновок про фіксацію вашого права. Проте є простіші способи фіксації авторського права шляхом запису твору на диск та відправлення його самому собі поштою, наприклад", - заявив експерт.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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