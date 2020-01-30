Україна ще не виконала зобов'язань перед ЄС: єкс-депутат про інтеграційні процеси

Екснародна депутатка України, екссекретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції Олена Сотник у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала рух України до інтеграції з Європейським Союзом та призначення нового віце-спікера у ПАРЄ.

"Я думаю, що ЄС не сприйняли заяви Зеленського в Давосі серйозно. Є дуже хороше урядове посилання, яке містить офіційну інформацію - так званий пульс угоди про асоціацію. Ви можете зайти на сайт, і там видно у кожному секторі, яка кількість наших зобов'язань виконана. На превеликий жаль, нам ще дуже багато доведеться зробити", - заявила Сотник.

Вона також прокоментувала заяви пана Арахамії щодо того, що Україна може призупинити інтеграційні реформи, адже вони не вигідні для України.

"Я тоді була в залі, і він це дійсно сказав, ніякі це не труднощі перекладу", - зазначила Сотник

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