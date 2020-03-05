Україна робить все, щоб зірвати перемовини з МВФ: економіст

Економіст Сергій Фурса у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, як буде працювати новий уряд України, та чи можна очікувати кредиту МВФ найближчим часом.

"Я думаю, що у нас будуть дуже великі проблеми з МВФ, тому що Україна робить все для того, щоб зірвати перемовини з МВФ. І це стосується не лише звільнення Кабміну, а і того що відбудеться сьогодні у ВР, те що планується по Нацбанку, відкат реформи по Нафтогазу. Це просто купа всього - взяли і відкотили назад всі реформи які були зроблені за останні 4-5 років. Це можна порівняти із тою серією "Слуги народу", де Голобородько виходть і посилає МВФ в дупу", - заявив Фурса.

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