Україна протестує: як пройшли Віча '' Ні капітуляції! '' В українських містах

Вже шостий день поспіль тривають протести, які почалися 1 жовтня після заяв влади України про погодження так званої "формули Штайнмайера". Виходити на вулиці закликали політичні партії та громадські організації. Загальне гасло мітингарів: "Ні капітуляції!". Основні вимоги: не надавати особливого статусу для окупованих територій, не відводити українських військ від лінії розмежування, а також заборона виборів у цих регіонах.

У неділю відбулися Віча у десятках міст України, депутати деяких обласних рад закликали президента Володимира Зеленського і Верховну Раду не допустити надання особливого статус.

Охопили народні віча і не тільки центри Донецької і Луганської областей Краматорськ і Сєвєродонецьк відповідно, але і інші міста. Вимоги протестувальників однакові: не допустити капітуляції шляхом відмови від проведення виборів на окупованому Донбасі та відведення Збройних сил України.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!