Україна припинила державне фінансування деяких партій: Микола Томенко

Політичний діяч, лідер партії громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко прокоментував скасування фінансування політичних партій в Україні.

Він заявив, що перший дуже важливий крок українці вже зробили. Він вітає і ініціативу президента, і рішення Верховної Ради. Ціна цього рішення вартує 1 млрд. 550 тис. гривень бюджетних грошей за п'ять років.

Він, як автор петиції, вимагав більш суттєвого скорочення фінансування партій у воюючій та дуже корумпованій країні. Томенко бачить наступними кроками або взагалі припинення фінансування політичних партій в країні, хоча би на період ведення військових дій, або упорядкуванння того фінансування, яке залишається на даний момент.

"Наша позиція така: ми є категоричні противники використовувати бюджетні кошти на політичну рекламу політиків", - заявив Микола Томенко.

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