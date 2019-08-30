Україна повинна використовувати вплив Медведчука на Путіна: експерт з безпеки

Експерт з питань безпеки Роман Матковський прокоментував, чому Медведчук терміново полетів до Москви.

Він заявив, що треба бути реалістами і об'єктивно оцінювати можливості для перемовин з Москвою, які має Медведчук. Експерт вважає, що Віктор Медведчук вів перемовини із попереднім президентом України про надання йому більших можливостей для ведення бізнесу, але Петро Порошенко на умови Медведчука, за словами Матковського, не пристав. Відповідно, Порошенко втратив можливості використовувати Медведчука для перемовин із Путіним.

Цілі Віктора Медведчука в Україні - це пільги та додаткові можливості для його бізнесів, за це він готовий використовувати свій прямий вплив на президента РФ Володимира Путіна. Матковський вважає, що такий вплив Україна має використовувати, а не нехтувати ним.

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