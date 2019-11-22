Україна повертається у світовий океан: ми купуємо вживаний криголам

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новини про те, що Україна може придбати власний криголам.

"Якби мова йшла про будівництво нового криголама, розмова б починалася від 80 млн доларів. Наприклад, Великобританія нещодавно спустила на воду новий криголам за 180 млн фунтів. Це якби ми говорили про нове судно. Але ми говоримо про те, щоб повторити нашу історію зі станцією "Академік Вернадський", яка є колишньої британської станцією "Фарадей". Ми говоримо про вживане, не нове західне судно, яке в хороших українських руках ще до 20 років може прослужити. Поки не підписаний договір про купівлю-продаж, я не можу називати, з ким і про яке конкретно судно ми ведемо переговори. Але переговори вже ведуться, це не якась абстракція. Далі я хотів би уточнити два дуже важливих моменти по грошах. Перший момент - сума 252 млн грн. Не факт, що вся ця сума буде використана на покупку судна. Цілком можливо, що в процесі торгу ціну вдасться збити досить істотно", - заявив Дикий.

Він додав, що ці кошти були передбачені в бюджеті країни.

"252 млн грн, які не встиг цього року витратити Національний науковий фонд, перекинули на нашу пропозицію про криголам. Ми реалізуємо 20-річну мрію української науки про те, щоб повернутися у світовий океан", - зазначив науковець.

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