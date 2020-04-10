Україні потрібні десятки тисяч ШВЛ: лікар забив на сполох

На піку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні буде гостра нестача апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Потреба може скласти близько 60 тисяч ШВЛ, але наразі в Україні є близько 4 тисяч апаратів, третина яких має недостатню потужність. Про це в ефірі ObozTV розповів Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Ростислав Валіхновський.

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"Кількість ШВЛ у нас приблизно така сама, як була до пандемії – близько 4 тисяч одиниць. Але для піку епідемії необхідно близько 60 тисяч. Проблема в тому, що в Україні машин, які б могли вентилювати хворих по 14-20 діб, всього 1500. Решта ШВЛ не мають такої можливості", – пояснив медик.

За його оцінками, є два варіанти отримати необхідні ШВЛ: купити їх за кордоном або виготовити всередині країни. У цьому контексті він зауважив, що в ситуації, коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, придбати апарати ШВЛ вкрай складно, тому Україні слід робити ставку на розгортання власного виробництва.

Валіхновський заявив, що київський завод "Буревісник", на якому пропонують організувати виробництво ШВЛ, "має зовсім не ті потужності і далеко не в тому стані", щоби впоратися із цим завданням.

Водночас лікар повідомив про те, що компанія Metronic виклала у вільному доступі креслення новітнього ШВЛ власного виробництва як гуманітарну допомогу країнам, які відчувають нестачу цих апаратів.

На піку епідемії коронавірусу Україні може знадобиться 60 тисяч ШВЛ

Лікар розповів, що "кинув клич" про те, щоб організувати виробництво ШВЛ в Україні, і на нього відгукнулися "ентузіасти та інтелектуали". Група Київського політехнічного університету сказала про можливість друку деталей на 3D-принтері, низка приватних компаній заявила про готовність виготовляти прості модулі.

За оцінками Валіхновського, в разі допомоги держави, виробництво ШВЛ в Україні можна налагодити протягом 2-3 місяців.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня заявив про те, що столиця не може закуповувати апарати ШВЛ у "Буревісника" , оскільки виробництва "старі і потребують ремонту". "Купувати нові апарати у цього підприємства ми не можемо, бо завод зараз не працює", – пояснив міський голова.

Раніше президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров заявив, що апарати штучної вентиляції легенів "Бриз", які можуть почати виробляти на "Буревіснику", не зможуть повною мірою допомогти в боротьбі проти COVID-19.

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