Україна планує провести перепис в ОРДЛО та Криму: соціолог розповів деталі

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував перепис населення на тимчасово окупованій території України. Про це наша держава говорила з мжнародними фахівцями НАТО..

"Про точність такого перепису складно говорити. По-перше, це не перепис, а оцінка чисельності. Перепис передбачає цілий ряд різних показників, взаємопов'язаних між собою. Міжнародн і українські організації роблять такого роду оцінки. Наприклад, фахівці Київської школи економіки нещодавно надрукували роботу, де знімали Київ, Донецьк і Луганськ вночі. Фото в 2015 і 2016 році показало, що освітлення вночі в Києві таке ж, як і було, а в Донецьку та Луганську зменшилося, причому в Луганську продовжує зменшуватися, а в Донецьку стабілізувалося. Інші дослідження показали, що економічна діяльність та її ефективність пов'язані з освітленням уночі. Тому є якісь фактори, які можна досліджувати, хоча точність таких досліджень невідома. Можливо, вони зможуть зіставити з іншими методами, наприклад, оцінюючи чисельність на Донбасі, використовуючи соціальні мережі", - заявив Паніото.

Він також висловив думку, що можна заощадити ті кошти, про які говорив пан Дубілет, тобто 3,5 млрд грн.

"Можна закупити наприклад не 100 тис, а 25 тис планшетів. Продовжити час перепису. У деяких країнах, наприклад у Франції, проводиться перепис протягом року", - додав Паніото.

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