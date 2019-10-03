Україна підписала формулу для того, щоб Путін погодився на зустріч: історик

Блогер, історик Юрій Гудименко прокоментував підписання формули Штайнмаєра українською стороною.

Він заявив, що потрібно збільшити картину, щоб краще зрозуміти ситуацію.

"Навіщо взагалі Зеленський розповідає, що ми будемо рухатись у цьому напрямку? Дуже чітку відповідь дав один із депутатів від "Слуги народу", який заявив, що підписання цієї формули потрібне для того, щоб Росія погодилася із нами зустрітись. Тобто, Україна бере на себе зобов'язання зробити щось, аби лишень Путін погодився з нашою делегацію зустрітись", - заявив Гудименко.

Він зазначив, що наша армія може і мусить підсилюватись і вбивати ворога, щоб не ми хотіли з Путіним примирюватись, а Путін бігав до Трампа та Меркель і хотів із нами домовитись.

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