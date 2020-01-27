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27 січня • оновлено в 18:18
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Україна – перша на лінії фронту у війні між Путіним та світом: Степан Гавриш

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Юрист, політичний діяч Степан Гавриш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував зміни до Конституції Росії, які оголосив Путін.

"Путін не бачить іншого варіанту розвитку подальшої історії Росії буз слов'фянської єдності - без Білорусі та України. Він переніс у Москву всі цінності, які створила Київська Русь, навіть пам'ятник Володимиру", - заявив Гавриш

Він вважає. що те, що зараз відбувається зі зміною законодавства у Росії. відбувається так швидко для того, щоб Путін міг залишитися при владі пысля 2024 року.

"Якщо у нас турборежим, то там скажений режим. Виникає запитання, чи буде Путін далі президентом? Важко сказати. Він готує зміни законодавства під себе. Росія - величезна держава. Путін вперше з часів Радянського Союзу заявив. що Росія домінує у сфері ядерних озброєнь Путін веде блискучу політику щодо руйнування світового порядку", - заявив Гавриш.

Він вважає, що Україна є першою лінією фронту протистояння між Путіним та цивілізованим світом.

"Я думаю, що зараз лідери світу хочуть дати можливість Путіну зупинитись там, де ти є і не йти далі. ми бачимо, що Путін добився того, що завдяки силі, завдяки тиску на світовий порядок отримав сильну позицію. В цих умовах у Зеленського не залишається шансів домовитись, НАТО своїх не захищає, то що тут говорити про Україну", - заявив Гавриш.

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