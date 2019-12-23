Україна остаточно домовилася з Росією щодо газу: коментар експерта

Експерт з енергетичних питань Іван Недеїн у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо того, що Україна домовилася з РФ про транзит газу на п'ять років.

"Безперечно не можна зараз казати, що це і зрада, і перемога, адже ми мали дуже непогані переваги наприкінці року, ми мали виграшний арбітраж, мали можливість не отримувати газ по транзиту, тобто "Газпром" був дуже залежним від нас. Але з огляду на те, що "Нафтогаз" та уряд - це не приватні компанії, які до останнього будуть ризикувати, щоб отримати додаткові дивіденди. Тому - це нульовий варіант для України. Якби хтось сказав кілька років тому, що ми зможемо тиснути на "Газпром" і щось при цьому із нього витискати, то навряд чи хтось би у це повірив", - заявив Надеїн.

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