Україна оновила список країн "червоної" зони - коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 08:30, 16.02.2021

Україна оновила список країн "червоної" зони - коронавірусні хроніки

Через стрімке поширення COVID-19 італійська влада подовжила локдаун, а у Чехії надзвичайний стан. Більше про це і не тільки - дивіться в коронавірусному огляді журналістів Obozrevatel

Коментувати
Відео

Дивіться також

У Японії фанати косплею почали копіювати "кіборгів" ДАП. Фото

Степанов пояснив затримку вакцин для України й озвучив, коли вони надійдуть

ФСБ/КДБ проти Путіна. Хто кого?

Опубліковано свіжий президентський рейтинг: Зеленського наздоганяє Порошенко

Місія МВФ закінчилася без результатів: Шмигаль розповів про наступний крок