Україна офіційно звернулася до Ірану щодо збитого літака МАУ

Українські правоохоронці звернулися до Ірану з проханням передати бортові самописці літака рейсу PS752, збитого в небі над Тегераном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов'язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 Тегеран-Київ і був збитий іранськими військовими", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна вживе всіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців і збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Додамо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram-каналі заявив, що Кабмін протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги.

Також уряд візьме під контроль страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції, згідно з якою за кожного загиблого передбачена виплата приблизно 180 тисяч доларів.

"Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", – акцентував чиновник.

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