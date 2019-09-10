Україна – одна з 7 держав, де існує мораторій на продаж землі: економіст

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував можливості щодо створення вільного ринку землі.

Він заявив, що підтримка 56% населення України вільного ринку землі в Країні є результатом популістичної пропаганди, яку провадили окремі політики. Експерт зазначив, що вважає досить дивним той факт, коли людина не має права розпоряджатись власною землею. Україна входить до складу лише семи країн світу, де існує заборона на продаж землі, додав він. Це, на думку Несходовського, є абсолютно неприпустимим. Він заявив, що земля має бути товаром, під купівлю якого можна буде отримати кредит.

Разом із тим, експерт вважає, що держава має жорстко контролювати це питання. Наприклад, за словами Несходовського, будь які псування землі мають жорстко каратись.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!