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Україна не перешкода: аналітики преупреждают, що Путін націлився на Польщу

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Якщо військовий потенціал НАТО не буде укріплений, Росія може ризикнути повторити "кримський сценарій" на території Польщі.

Про це йдеться в доповіді мозкового центру Center for Strategic and Budgetary Assesments, пише Wirtualna Polska. Використовуючи час, поки сили НАТО не готові до швидкої контратаки, Москва може зайняти територію Польщі або однієї з прибалтійських держав.

Аналітики вважають, що в разі гіпотетичного конфлікту з РФ на східному фланзі НАТО, 30-денного періоду мобілізації стратегічних компонентів американської армії в Східній Європі недостатньо.

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