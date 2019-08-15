Україна не має давати воду в Крим: заява заступника міністра

Україна не має давати воду в Крим: заява заступника міністра169 Читати матеріал російською
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі заявив, що Україні не треба давати воду Криму.
Питної води у них досить, а все інше – маніпуляції, додав він. Ми повинні пам'ятати про закон правового режиму для тимчасово окупованих територій – будь-який орган, будь-яка державна служба цих регіонів є невизнаними. І будь-які заяви, звернення звідти взагалі не потрібно коментувати, наполягає експерт.
Експерт зазначив, що водних джерел, щоб забезпечити цивільне населення якісною питною водою в Криму досить. Певну кількість води потребує сільське господарство і хімічна промисловість на півночі Криму. Після того, як вода перестала подаватися Північно-Кримським каналом, окупанти почали дуже неефективно викачувати воду.
Він також відповів на питання, для чого це робиться. Провальний туристичний сезон і провальний сільськогосподарський період, очікується вкрай низький врожай. І зараз окупаційна влада в Криму таким чином страхується перед центральною владою, щоб потім пояснити свої прорахунки нестачею води, яку перекрила Україна.
Експерт заявив, що практично кожна четверта людина, яка сьогодні проживає в окупованому Криму, тобто 25% населення півострова, не має доступу до якісної питної води. Всі курортні міста від Керчі до Ялти переведені на режимне водопостачання, коли вода подається по кілька годин на добу. Все це – відповідальність окупанта, додав Кіркчі, адже навіть в Женевських конвенціях прописано, що якщо країна окупує якусь територію, то вона зобов'язана всі гуманітарні питання взяти на себе.
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