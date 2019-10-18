Україна не готова до світової кризи 2020: економіст

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV прокоментував зміни макропоказників, які заплановані в Україні.

Він зазначив, що є справжній бюджетний процес, а є його певна імітація.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день це скоріше імітація цього бюджетного процесу, тому що перші ніж взагалі щось розглядати ми маємо орієнтуватись на макроекономічні показники. Ми маємо розуміти. що Україна не відірвана від всього іншого світу.що є певні відносини між США та Китаєм, їхні торговельні війни, є певні торговельні проблеми між Європою і тими самими США. За усіма ознаками. або за усіма оцінками 2020 рік для усього світу може стати достатньо тяжким", - заявив Гарбарук.

А якщо це відбудеться, то за словами економіста, українські метали та зерно, тобто продукти, які ми активно експортуємо, можуть стати не настільки затребуваними на світовому ринку, окрім того на ці продукти можуть впасти ціни.

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