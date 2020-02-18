Україна не готова до повернення громадян з Китаю: Ольга Богомолець

Заслужений лікар України Ольга Богомолець у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала процес підготовки до повернення українців з Китаю. На літаку перебуватимуть 25 іноземців та 45 українців. Після прибуття усіх пасажирів розмістять на двотижневий карантин.

"Я вважаю, що відмова офіційної влади та відмова представників міністерства повідомити про місце перебування пасажирів, про те, куди їх будуть везти, вона свідчить про непрофесійність, про страх, про непідготовленість, про нерозуміння того, як правильно з цієї ситуації виходити. В Китаї та США чітко було повідомлено, де будуть розташовані заражені люди та люди, які повернулися із зони ризику. Це свідчить, що влада не має поваги до української спільноти", - заявила Богомолець.

Вона зазначила, що за її інформацією пасажирів з Китаю можуть розмістити на Західній Україні.

"Вірус може вити за межі будови, де будуть розміщені люди, лише разом з людьми", - додала заслужена лікарка України.

Також Ольга Богомолець прокоментувала, чи готова Україна до повернення громадян із країни, де панує епідемія коронавірусу.

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