Україна на 6 позицій піднялася у рейтингу гендерної рівності

Координаторка громадського альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала новини щодо нового рейтингу гендерної рівності, у якому Україна піднялась на шість позицій.

"Можу стверджувати, що така цифра цілком відповідає українським реаліям, оскільки жінки в Україні мають кращу освіту ніж чоловіки. Тобто, в принципі, вони розумніші. але претендувати на політичну участь і на перебування у центрах прийняття рішень вони поки що не можуть, і на це є ряд причин. Зокрема, найбільш поширеним є стереотипне уявлення про роль жінки у суспільстві і те, що жінка більше має сімейні обов'язки, ніж належить до публічної політики", - заявила Тишко.

Вона також прокоментувала, чи допомагають квоти жінкам у боротьбі за гендерну рівність.

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