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15 січня • оновлено в 20:02
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Україна може звільнити свій уряд слідом за РФ: експерт з конституційного права

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Експерт з конституційного права Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливу відставку уряду в Україні слідом за відставкою російського парламенту.

"Зважаючи на складову, яка пов'язана із піаром, це можна було би допустити. Але згідно до Конституції президент України не може нічого у цьому правовому полі зробити. У нього просто немає відповідних повноважень Це може зробити лише український парламент", - заявив Москалюк.

На його думку, український президент у своїй риториці занадто часто ототожнює себе із державою.

"Як це не парадоксально, але те, що відбувається в РФ, традиційно повторюється і у нас", - зазначив експерт.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
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Олександр Москалюк
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