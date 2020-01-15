Україна може звільнити свій уряд слідом за РФ: експерт з конституційного права

Експерт з конституційного права Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливу відставку уряду в Україні слідом за відставкою російського парламенту.

"Зважаючи на складову, яка пов'язана із піаром, це можна було би допустити. Але згідно до Конституції президент України не може нічого у цьому правовому полі зробити. У нього просто немає відповідних повноважень Це може зробити лише український парламент", - заявив Москалюк.

На його думку, український президент у своїй риториці занадто часто ототожнює себе із державою.

"Як це не парадоксально, але те, що відбувається в РФ, традиційно повторюється і у нас", - зазначив експерт.

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