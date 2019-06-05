Україна може знову повернутися до ''багатовекторності'': експерт вказав на знакові події

Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у свій перший візит до Брюсселю підтвердив, що стратегічний курс у зовнішній політиці України, який був закладений у попередні роки, лишається незмінним.

За словами експерта, Зеленський поки що не вносить коректив у зовнішню політику та не міг не згадати у Брюсселі Російську Федерацію, висловившись на адресу Москви досить жорстко.

Призначення Леоніда Кучми представником від України до Мінської трьохсторонньої контактної групи, на його думку, вказує на бажання президента України вибудовувати багатовекторну політику: вибудовувати партнерську політику з Євросоюзом та посилати сигнали Москві про те, що Україна готова йти на оновлення та проводити переговори і далі.

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