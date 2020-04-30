Поголовного тестування на COVID-19 в Україні не буде: біолог назвав причину

На проведення тотального тестування всіх громадян України на коронавірус COVID -19 буде потрібно близько 3 років.

Це пов'язано з обмеженими можливостями мережі діагностичних лабораторій України. Таку думку в ефірі ObozTV висловив біолог Біжан Шаропов.

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"Плани, які озвучуються, не під силу нашій мережі діагностичних лабораторій. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що в день проводиться 5-6 тисяч тестувань. Якби ми хотіли протестувати всіх, потрібно було б витратити близько 3 років", – сказав він.

Біолог повідомив, що в даний час в Україні існує 27 державних лабораторій, які здійснюють тестування на коронавірус. "У них стоїть по кілька приладів, ампліфікаторов. Зазвичай прилади мають можливість тестувати 96 зразків одночасно. Одна така постановка триває 2-3 години, включаючи виділення ДНК, власне, реакцію і інтерпретацію даних", – пояснив він.

Шаропов додав, що в лабораторіях не вистачає робочих рук і реактивів.

Поголовного тестування на COVID-19 в Україні не буде

На думку біолога, в ситуації, що склалася, слід сконцентруватися на тестуванні людей, які померли від пневмонії, а також тих, у кого присутні симптоми, характерні для коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч.