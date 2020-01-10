Україна може "проїсти" 3 мрд доларів, які вона отримала від РФ

Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви "Нафтогазу", що прямого постачання російського газу в Україну не буде.

"Зараз можна говорити про можливість віртуального реверсу, тобто ми будемо купувати російський газ у європейських компаній. І це вже буде трошки дешевше, оскільки газу фізично не потрібно буде заходити в Європу. Це вже можливо. Тут інше питання виникає тепер: як не "проїсти" ті 3 млрд, які Україна отримала від РФ. Зараз знову починається популізм: намагання знизити тарифи, знизити ціни... Вже Кабмін дав доручення місцевим компаніям на 30% зменшити платіжку. А як її можна зменшити, якщо в тарифі відображаються відповідні ціні? Тобто, ці місцеві компанії, скоріше за все, просто не доплатять "Нафтогазу", який покриє ці недоплати отриманими 3 млрд від Россії", - заявив Надеїн.

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