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19 вересня • оновлено в 12:43
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Україна може диктувати свої умови РФ у газових питаннях: експерт

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Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн прокоментував тристоронні газові перемовини між Україною, ЄС та РФ.

Він заявив, що для РФ дійсно найвигіднішим є підписання саме однорічного контракту, адже через рік вони планують запускати Північний потік-2, а Україні вигідний більш тривалий договір. Росіяни також проти максимальної імплементації європейських стандартів, за якими вони втратять певні важелі впливу. Україні у свою чергу, за словами експерта, бачить перспективу стати хабом між РФ та Європою і хоче перемістити точку збуту блакитного палива зі своїх західних кордонів на схід.

Сьогодні є прямі контракти між РФ та ЄС, і Україна використовується виключно, як виконавець транспортування газу для "Газпрому", а ми хочемо стати повноцінним гравцем у цьому процесі. Саме тому зараз мова йде про тристоронні перемовинах, і саме тому Україна починає відстоювати свою позицію. Після 2013 року зроблено дуже багато для зміцнення енергетичної незалежності, і тому Україна може диктувати свої умови російським колегам.

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Іван Надєїн
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