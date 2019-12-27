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27 грудня • оновлено в 17:27
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Україна мала би бути наступною після Білорусі: експерт дав прогнози на 2020 рік

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Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері на ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував основні підсумки 2019 року та дав прогнози, чого українцям слід чекати від 2020 року.

"Думаю, що нам потрібно позбуватися ілюзій і чекати, що от-то пропливе труп Путіна по річці. Ми все очікуємо, що Росія розвалиться, чи там станеться якась революція на користь України. Цього не буде. Росія стає лише міцнішою, і про це свідчить так зване Союзноє Государство з Білоруссю. Білорусь для РФ є форпостом, адже вона потрібна фактично для того, щоб зафіксувати свою позицію перед країнами НАТО. Росія не хоче сама межувати з країнами НАТО, і Україна мала би бути наступною після БІлорусі у цьому процесі", - заявив Семенюк.

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Тарас Семенюк
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