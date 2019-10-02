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2 жовтня • оновлено в 15:55
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Україна має приєднатись до Стамбульзької конвенції: уповноважена з питань гендерної політики

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Урядова уповноважена із питань гендерної політики Катерина Левченко прокоментувала відзначення Всесвітнього дня ненасильства.

Вона наголосила, що насильство, як гендерно-зумовлене так і домашнє насильство, відбувається у багатьох країнах світу.

За її словами Україна зробила дуже багато кроків на рівні законодавства для убезпечення своїх громадян від домашнього та гендерно-зумовленого насильства, але залишилось чимало видів насильства, які досі не відображені в українському законодавстві. Тому, на думку експертки, дуже важливим є те, щоб Україна ратифікувала та приєдналася до Стамбульської конвенції, яку в 2011 році країни ЄС створили разом з Туреччиною у Стамбулі.

Окрім кримінальної відповідальності залишається адміністративна відповідальність, зазначила експертка. Вона наголосила, що кримінальна відповідальність настає у лише рецидивних випадках, коли насильство повторюється. Притягнути громадянина України до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, наприклад, можна лише після третього випадку відповідного порушення.

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