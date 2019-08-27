Україна має бути активною під час підготовки зустрічей в Нормандському форматі: експерт

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк прокоментував новину про те, що радник Дональда Трампа Джон Болтон анонсував свій візит до Києва.

Болтон повідомив про це у своєму Twitter, де зазначив, що американський президент підтримує реформи, які анонсував президент Зеленський. Також експерт дав коментарі із приводу можливого проведення зустрічі у Нормандському форматі вже у найближчі тижні.

Тарас Семенюк заявив, що за результатами зустрічі держав на саміті Великої сімки, він не може константувати позитивні зрушення для України. Адже, за словами, експерта на саміті жодного разу, наприклад, не прозвучало "кримське питання". Семенюк зазначив, що великі держави світу зараз більше концентруються на внутрішніх проблемах, а організацію та підготовку зустрічей у Нормандському форматі плануватимуть Франція та НІмеччина.

На думку експерта, Україна має більш активно включатись у процес планування та підготовки цих зустрічей, оскільки, якщо віддати це питання іншим державам, то результат зустрічей може не відповідати національним інтересам України.

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