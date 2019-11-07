Україна купуватиме електроенергію в РФ: бійка Ляшка та Геруса

Блогер і журналіст Кирило Сазонов в прямому ефірі ObozTV прокоментував бійку Ляшко і Геруса.

"Давайте торкнемося передісторії цього конфлікту. Дійсно Герус проштовхнув, фактично ввечері вніс поза регламентом поправку, а зал швидко за неї проголосував, яка фактично поставила хрест на інтеграції української енергосистеми в Європейський союз, над чим ми працювали кілька років. У 2023 році ми вже повинні були приєднатися до єдиної європейської енергосистеми, і раптом завдяки цій поправці ми починаємо купувати електроенергію у Росії. Це дуже жорсткий удар по Україні був", - заявив Сазонов.

Він зазначив, що Ляшко виступав категорично проти, і українські енергетики виступали проти, тому що Росія отримує відразу два бонуси.

"Перший - Україна фактично кидає Європейський Союз, який вклав уже гроші в програми, в підготовку об'єднання енергосистем. Але це було жорсткою умовою, що ми від'єднуємося від СНД. А тепер ми виглядаємо не просто ненадійними партнерами, а натуральними шахраями в очах Європи. По-друге, під питанням наша відповідність усім вимогам енергопакету. Також в Україні знижується виробництво власної електроенергії, що призводить до безробіття енергетиків, гірників, атомників. Вся ця повістка підвищує соціальну напруженість. Безробіття - це люди замість того, щоб отримувати зарплату і платити податки, будуть стояти на біржі і отримуватимуть допомогу. Природньо, що Росія піде на будь-яке зниження ціни для того, щоб виставити Україну в Європі ненадійним партнером і максимально створити напругу в суспільстві ", - заявив блогер.

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