Україна готує консолідовану претензію до Росії за завдані збитки

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука назвав рішення Кабміну, про надання компенсацій за зруйноване житло, моральним і відповідальним.

За його словами, питання отримання компенсації за зруйноване житло має дві складові. В одному випадку мова йде про житло, житло, яке зруйноване, а не пошкоджене. Разом із цим він наголосив, що мова не йде про майно, яке можливо знаходилось у цьому будинку, чи житловому приміщенні або квартирі.

Він наголосив, що завдання держави піклуватись за власних громадян, а вже потім, на міждержавному рівні, вирішувати питання відшкодування збитків від країни-агресорки. Він нагадав, що в Україні працює комісія, яка збирає всю інформацію про збитки, які нанесла Україні Росія, на підставі яких буде підготовлена консолідована претензія, які буде передана Російській Федерації.

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