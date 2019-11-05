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5 листопада • оновлено в 19:12
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Україна готова до відключення російського газу: РФ заявляє про шантаж

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Україна готова до зупинки транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель у ефірі програми "Свобода слова".

"Ми готові до зупинки транспортування по українській території. У підземних сховищах зараз найбільша кількість газу, який закачаний, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо обійтися взагалі без транспортування або постачання сировини цієї зими. На сьогодні це 21,7 млрд кубів в українських ПСГ", – сказав Оржель.

Він додав, що для держави пріоритетом залишається отримання грошей, зароблених на транспортуванні. Тому Україна намагатиметься підписати нову угоду з "Газпромом" за європейськими правилами, які виключать можливість політичного тиску або інших способів шантажу, пов'язаних із транзитом.

У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі й транзиту російського газу до Європи.

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