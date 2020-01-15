Україна є пріоритетним партнером для НАТО: голова Громадської ліги "Україна-НАТО"

Голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, як розвиватимуться стосунки між Україною та НАТО в 2020 році.

"Я вважаю, що по багатьох напрямках Україна для НАТО є в пріоритеті. Якщо ми проаналізуємо всі трастові фонди, які існують між НАТО та іншими країнами світу, то більшість з цих фондів знаходяться в Україні. Тобто тут ми в пріоритеті, але по багатьох питаннях ще потрібно посилювати цю співпрацю. Ну, наприклад, ми хотіли би мати більший доступ до обміну розвідданими. Україні якусь інформацію передають, але це вимагає більшого часу. Це добре показав випадок зі збитим літаком МАУ", — заявив Джердж.

Він також прокоментував участь українських військових у місії НАТО в Іраку.

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