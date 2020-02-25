Україна до коронавірусу готова: голова Держспоживслужби
Глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував, чи достатньо перевірок, які проводять в аеропортах для пасажирів з Італії.
"Я можу сказати як лікар-епідеміолог, що дійсно, це є ефективний засіб (вимірювання температури - ред.) щодо контролю на кордоні, який застосовується по всьому світу. Перевіряються всі пасажири, які прилітають з неблагонадійних регіонів. Неблагонадійними територіями на сьогодні визнані три", - заявив Рубан.
Він також висловився із приводу того, чи готова Україна до боротьби із коронавірусом.
"У кожному регіоні діє план недопущення завезення та розповсюдження інфекції у тому числі і коронавірусу. Усі бази забезпечені інфекційними боксами, санітарним одягом та відповідними приладами", - зазначив Рубан.
На його думку, українцям не варто так сильно боятися коронавірусу, як про це пишуть у деяких ЗМІ.
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