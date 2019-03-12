На Україну чекає дві хвилі похолодання в березні – народний синоптик дав прогноз

Народний синоптик Леонід Горбань попередив про дві хвилі похолодання, заморозках і сталу теплу погоду, яка прийде тільки в самому кінці березня. За його словами, Україну чекають заморозки до мінус 4 градусів в період 15-17 березня, а також 21-23 березня. Постійну теплу весняну погоду він радить не очікувати раніше 25 березня.

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