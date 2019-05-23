Указ про розпуск Ради набув чинності: Obozrevatel News

Указ про розпуск Ради набув чинності

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та позачергові парламентські вибори набув чинності. Документ опублікований у виданні "Урядовий кур‘єр". Вибори призначені на 21 липня. Зеленський також доручив Кабінету міністрів забезпечити їх фінансування. Чергові вибори у Верховну Раду мали б відбутися восени цього року.

В команді Зеленського хочуть скоротити кількісті народних депутатів. Про це розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Мовляв, в Україні зменшилося кількість населення і якщо після перепису населення виявиться, що українців приблизно 30 мільйонів, то кількість народних депутатів відповідно треба зменшувати. Якби громадян України було 52 мільйони, то 450 народних депутатів - було достатньо. Каже, такі Європейські норми.

Звільнення бранців Кремля

Родичі бранців Кремля звернулися до Володимира Зеленського. Вони просять прискорити визволення полонених українців. Текст звернення до президента оприлюднила Кримська правозахисна група. Люди вимагають створити посаду Уповноваженого з питань звільнення заручників та Координаційну Раду при Адміністрації Президента. Ще Зеленського просять сприяти посиленню санкцій на Росію, як з боку України, так із боку її міжнародних партнерів.

Росія не підтверджує дані про 80 полонених українців. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук. За його словами, у списку із 107 українців, які перебувають в полоні, Росія підтверджує інформацію лише про 27 людей. Про решту у Кремлі, нібито, нічого не знають. Хоча в Україні чітко відомо, що ці люди живі і де вони знаходяться. Марчук припускає, Росія не дає інформації про людей, бо полонених катували, що заборонено міжнародними конвенціями і за це країна-агресор може поплатитися у Гаазі.

Зеркаль залишається в МЗС

Олена Зеркаль не переходить працювати в Адміністрацію президента і залишиться на посаді заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі. Зеркаль каже: ця посада важлива у контексті досягнення цілей з просування та захисту інтересів України на міжнародній арені. "Зовнішня політика - спільна справа президента та МЗС. Тому, взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми – одна команда і країна в нас одна", — заявила Зеркаль. Вже 25 травня заступниця міністра закордонних справ їде в Гамбург, де Міжнародний трибунал з морського права оголосить рішення щодо полонених українських моряків.

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