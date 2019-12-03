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3 грудня • оновлено в 14:18
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Угорська проти Української: яка мова складніша для вивчення

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Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто вважає, що для національних меншин української мови не повинно бути так багато у школі, й вчити її важко.

Угорська мова, яка традиційно потрапляє у ТОП-10 різних рейтингів найскладінших мов світу, відноситься до угро-фінської гілки уральських мов, де разом з мансійською і хантийського мовою (це мови тих народів, які проживають у Західному Сибіру) вони складають угорську групу. Загальні властивості цієї гілки - агглютінатівний спосіб словотворення і особливості вимови звуків (довгота). 34 відмінка - це, на жаль, не останні труднощі, які чекають вас у вивченні цього прекрасної мови.

Якщо ви (раптом) почнете вивчати угорську мову, то варто звернути увагу на вимову голосних звуків; акценти над ними означають, що звук потрібно вимовляти довше, ніж зазвичай. Ігнорування цього правила загрожує вам як мінімум нерозумінням з боку угорців.

Довгі слова. У простій лексиці розмовної угорської мови бувають такі довгі слова (дякуючи суффиксам за це ), які сміливо можуть конкурувати з німецькими або фінськими. Так, в угорській мові є слово з 44 букв: megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, що можна перекласти, як "внаслідок вашої (стійкої) несплюндрованості". Найцікавіше, що це слово справді вживається в угорській мові, але скоріше в письмовому варіанті, на вулиці або в магазині, на щастя, з цим словом ви не зустрінетеся.

До слова, українська мова не потрапляє у ТОП-25 найскладніших мов і є однією з 10 найпоширеніших у Європі.

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