Угорщина пропустила російську зброю: експерт прогнозує наслідки

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував скандальну ситуацію, коли Угорщина дозволила транспортування російської зброю через свій повітряний простір.

Експерт заявив, що наслідки для Угорщини будуть мінімальними, адже перед перетином угорського повітряного простору російські літаки перетнули польський та словацький повітряні простори. Уряд Угорщини, на його думку, абсолютно правий, заявляючи, що він не забов'язаний затримувати російський літак, якщо той вже перетнув повітряний простір інших держав, які також є членами Європейського Союзу. Експерт нагадав, що Румунія заборонила транзит, Україна заборонила транзит російської авіації взагалі ще в 2015 році, отже, інакше як через територію Білорусії, Польщі, Словаччини та Угорщини в сербію цей літак потрапити би не зміг. Саме тому, він радить звертатися із подібними питаннями не лише до угорських, а також і до наших польських колег.

Експерт нагадав, що з одного боку Польща транслює підтримку України та протидію російській агресії, а з іншого - пропускає через свій повітряний простір літак, який транспортує заборонену російську зброю.

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