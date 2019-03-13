Угоди укладені з Москвою завжди закінчуються для української влади в Сибіру

Глухівські статті — ще один історичний досвід і підтвердження того, чому не можна довіряти жодному договору підписаному з Москвою.

Договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною, які в цілому були спрямовані на обмеження державних прав України Московю, підписаний 16 березня 1669 у місті Глухові між гетьманом Лівобережної України Дем'яном Многогрішним і московським урядом.

Згодом гетьмана привезли до Москви, де в середині квітня 1672 року почали суд. Його звинуватили у зраді сюзерену, піддали тортурам, а потім засудили до страти, яку згодом замінили на довічне заслання. Разом із родиною і товаришами — ніжинським полковником Матвієм Гвинтовкою і осавулом П. Грибовичем — Гетьмана вивезли до Бурятії й ув'язнили в Іркутському острозі.

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