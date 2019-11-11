Учасники гурту "NMD GURU" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Учасники гурту "NMD GURU" стали гостями прямого етеру ObozTV. Вони завітали до інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Наталя Турбіна та Денис Апраніч - учасники гурту "NMD GURU" - розповіли свої думки із приводу падіння Берлінського муру, який відбувся тридцять років тому.

"Я собі навіть уявити не можу, як це - одне місто ось так взяти і розділити. Тобі просто взяли і сказали. що тепер ось тут одна держава, а тут тепер інша. І найжахливіше, що ніхто нікого не запитував", - заявила Турбіна.

Гурт виконав декілька своїх композицій наживо, та розповів про плани на майбутнє.

"Я би дуже хотіла, щоб люди навчились домовлятись. тому що ми насправді не вміємо говорити та чути одне одного", - зазначила Турбіна.

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