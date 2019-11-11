Убийство адвоката на Житомирщине: комментарий полиции

Начальник відділу комунікації ДУ НП в Житомирській області Алла Ващенко у прямому етері ObozTV прокоментувала вбивство адвоката на Житомирщині.

"У відділенні поліції з місця події були доставлені всі учасники конфлікту, крім травмованого чоловіка, якого госпіталізували в лікарню. Він поки давати свідчення не може, оскільки перебуває у вкрай важкому стані. Учасники, які були доставлені у відділення поліції засвідчили, і їх версії мало чим відрізняються один від одного, це конфлікт, який виник між єгерями та мисливцями, які перебували в приватних угіддях і не надали ліцензію на полювання саме в цих угіддях. Між ними розгорівся конфлікт, і під час конфлікту було зроблено кілька пострілів. На даний час поліція вилучила зброю, з якої було здійснено постріли. Це мисливська рушниця, зареєстровану в установленому порядку, і незареєстрований пістолет "Браунінг", - заявила Ващенко.

За її словами, поліція розслідує кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю. Розглядаються всі можливі версії, але поки що найочевиднішим є конфлікт між єгерями та браконьєрами, додала вона.

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