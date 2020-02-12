У ЗМІ з'явились фото нової прессекретарки Єрмака

Прессекретаркою новообраного глави Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання l'officiel Online Дарія Зарівна.

Новою посадою вона похвалилася у своєму Twitter. "Хто прессекретарка глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", – написала Зарівна.

Водночас на її сторінці в Facebook вона вже також продемонструвала, що "перебуває разом із Єрмаком в Офісі президента".

"Деталі й офіційний коментар – трохи пізніше", – пообіцяла журналістка.

Дарія Зарівна представлена в мережі як співзасновниця першої в Україні конференції представників IT-бізнесу, медіа, акселераторів і фондів. Засновниця СЕО нетворкінг-платформи благодійних аукціонів Charitum.

У 2018 році вона створила інтернет-журнал Vector – бізнес-медіа з фокусом на український IT-бізнес і креативну індустрію.

Також запустила своє комунікаційне агентство Vector PR – займається піар і контент-маркетингом для середнього та великого бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента. Відповідний документ №48/2020 був опублікований на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив з посади очільника ОПУ Андрія Богдана.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!