У Зеленського запропонували саджати в тюрму за перемовини з РФ

Кандидат у народні депутати Анна Коваленко прокоментувала ініціативу свого колеги Богдана Яременка щодо кримінальної відповідальності за перемовини неуповноважених на це осіб із Росією.

Коваленко зазначила, що її колега насправді мав на увазі приведення до ладу ситуації із перемовинами з РФ. На її думку, перемовини із приводу звільнення українських полонених, наприклад, є досить чутливими до деталей, і участь будь-яких третіх осіб, які не є уповноваженими на ці перемовини, може суттєво вплинути на їх результат. Експерт додала, що перемовини відбуваються на різних рівнях, так, наприклад, нещодавно відбулась телефонна розмова між президентами обох країн. Коваленко зазначила, що цілком ймовірно її колега мав на увазі також і пана Медведчука та пана Бойка, на рівні із іншими особами, які були помічені у постійних контактах з РФ.

Майбутня депутатка також прокоментувала результати навчання партії "Слуга народу", яке минулого тижня відбулось у Трускавці.

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