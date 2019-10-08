У Зеленського як не було плану, так і немає: ексголова Донецької ОДА

Ексголова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський прокоментував ситуацію із досягненням миру на Донбасі.

Він заявив, що неодноразово звертався до українського суспільства, і просив не обирати молодих чи старих, лисих чи патлатих, тих що подобаються чи не подобабаються, Жебрівський радив українцям обирати тих, хто може вирішити ті чи інші питання, які необхідно розв'язати.

Він висловив жаль із приводу того, що, як під час президентських перегонів, так і сьогодні плану Зеленського по досягненню миру на сході України немає.

"У тому, що говорив Пристайко, нічого, крім величезного смутку, сум'яття і сумбурності, немає. Фактично, він сказав, що Україна не є суб'єктом по досягненню миру на сході України. Нам запропонували ефемерну формулу Штайнмаєра, а-ля Мінські домовленості, але якщо цього не буде, ми будемо звертатися, щоб нам допомогли з миротворчою місією. А якщо цього не станеться, то ми підемо за кіпрським сценарієм. У мене питання до Пристайко і Зеленського – мужики, де ваш план, як ви плануєте досягти миру на сході України. Ви сьогодні в парадигмі сценарію, який формується не в Україні, не вами. Ви не даєте відповіді на питання, яка ваша позиція щодо досягнення миру на сході України", – заявив Жебрівський.

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