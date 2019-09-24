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24 вересня • оновлено в 17:19
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У Януковича заявили про скасування санкцій ЄС

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Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

Про це у Facebook повідомив прессекретар сина колишнього гаранта Олександра Януковича Юрій Кірасир.

"Рішення Європейського суду від 24 вересня 2019 року про скасування санкцій стосовно експрезидента України Віктора Януковича за 2018-2019 роки є підтвердженням незаконності та безпідставності їхнього введення органами ЄС і вагомим приводом для їхнього якнайшвидшого повного скасування і реабілітації В.Ф.Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні, так і в Європейському Союзі", – йдеться у повідомленні.

Кірасир додав, що раніше Генеральна прокуратура України офіційно підтвердила, що Янукович не є обвинуваченим у скоєнні будь-якого економічного або корупційного злочину.

У коментарі "ІУ" Кірасир уточнив, що відповідне рішення ухвалив Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург). При цьому суд скасував персональні санкції, продовжені Радою ЄС проти Януковича в 2018 році, проте президент-утікач продовжує залишатися під діючими санкціями до березня 2020 року.

"Рішення Оболонського суду щодо Януковича наразі оскаржується в апеляційній інстанції, при цьому сам судовий процес уже названий в офіційних звітах міжнародних правозахисних організацій "політично мотивованим", що відбувся із масою грубих процесуальних порушень. Своїм нинішнім рішенням Європейський суд остаточно підтвердив необґрунтованість раніше висунутих звинувачень політичних опонентів Януковича", – зазначив він.

Також Кірасир додав, що адвокати Януковича домагатимуться притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був "причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ щодо нього, і відновлення справедливості".

Раніше адвокат Віталій Сердюк заявив, що Віктор Янукович, який втік у 2014 році у Росію, має намір повернутися в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович залишив Україну у лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що експрезидент України отримав тимчасовий притулок у Росії.

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе у Ростові-на-Дону, у ГПУ впевнені, що президент-утікач мешкає все ж у Підмосков'ї.

У січні поточного року український суд визнав Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі заочно.

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