У ВР хочуть зменшити зарплати депутатів

У Верховну Раду внесли законопроєкт, що обмежує зарплату народних депутатів до 9446 гривень.

Про це повідомив автор документа, нардеп від парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у вівторок, 21 січня, у своєму Telegram-каналі. Зазначимо, що на сайті ВР в розділі нових законопроєктів цю пропозицію поки не опубліковано.

За словами Гочнаренка, законопроєкт пропонує встановити обмеження: щомісячний оклад нардепа має становити два прожиткових мінімуми, а зарплата – не більше двох мінімальних зарплат, встановлених на поточний рік.

"Це дозволить заощадити витрати бюджетних коштів, пов'язаних з оплатою праці нардепів і виконанням загальних депутатських повноважень, у 10 разів! Вважаю, що таке рішення може знизити напругу в суспільстві і зміцнити соціальний захист тих верств населення, які цього дійсно потребують", – пояснив Гончаренко.

Як писав OBOZREVATEL, міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що має отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "штовхають на корупцію".

В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це у Facebook повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

15 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

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