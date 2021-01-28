У ВР хочуть скоротити кількість нардепів, - з 450 до 300. Підтримуєте?

Obozrevatel Відео 16:05, 28.01.2021 Оновлено: 17:23, 28.01.2021

В ВР готуються до зменшення кількості депутатів - з 450 до 300.

Ми запитали в українців, що вони про це думають. І навіть не всі погодились, що така опція необхідна

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