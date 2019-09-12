У висвітленні конфліктів є системне протиріччя між блогерами та традиційними ЗМІ: психолог

Кандидат психологічних наук, конфліктолог Ірина Брунова-Калісецька розповіла про природу конфліктів, які виникають у суспільстві та пояснила, чи можуть вони піти на користь та розвиток української спільноти.

За її словами, війна в суспільстві утворює ситуацію, коли в житті не вистачає часу або сил на те, аби ретельно та глибоко вивчити поточну ситуацію, вгамувавши свої емоції, люди шукають швидких простих рішень. Вона наголосила, що це є нормально, тому що під час війни це створює відчуття безпеки.

Вона наголосила, що тому виникає парадоксальна ситуація, коли суспільство потребує серйозної та глибокої аналітики, але пошук інформації відбувається саме у голосних, сенсаційних та шокуючих заголовках, які подають ЗМІ.

Тому, на думку конфліктолога, коли ЗМІ йдуть за цими людськими емоціями, вони, зрештою, можуть зашкодити.

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